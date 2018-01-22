يوفنتوس يتوصل لاتفاق للتعاقد مع بالوتيلي

يحاول نادي يوفنتوس الإيطالي، تعزيز صفوفه بصفقات جيدة، للحفاظ على تألقه في منافسات الكالتشيو ودوري أبطال أوروبا.

وحسب صحيفة "ذا صن"، فإن ماريو بالوتيلي، مهاجم نيس الفرنسي، وأحد أبرز المواهب المثيرة للجدل، اتفق بالفعل على التوقيع مع يوفنتوس، على عقد لمدة 5 سنوات.

ويمر بالوتيلي، بفترة طيبة للغاية منذ الموسم الماضي مع نيس، ونظرًا لأن عقده مع النادي الفرنسي، سينتهي في حزيران/يونيو المقبل، فإن اللاعب السابق لميلان، سيكون حرًا في التوقيع لأي فريق جديد.

وأكد نيس الفرنسي، عدة مرات سابقة، أنه لا يستطيع تحمل الراتب السنوي للمهاجم الإيطالي بالوتيلي.

وتستند الصحيفة الإنجليزية في تقريرها، إلى أن السر وراء صفقة ماريو بالوتيلي للسيدة العجوز، يرجع لوكيل أعمال اللاعب الإيطالي، مينو رايولا، الذي يلعب دورًا كبيرًا لإنجاح هذه العملية.