  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

يوفنتوس يتوصل لاتفاق للتعاقد مع بالوتيلي

تاريخ النشر: 22/01/2018 - 14:12

يوفنتوس يتوصل لاتفاق للتعاقد مع بالوتيلي
الإيطالي ماريو بالوتيلي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يحاول نادي يوفنتوس الإيطالي، تعزيز صفوفه بصفقات جيدة، للحفاظ على تألقه في منافسات الكالتشيو ودوري أبطال أوروبا.

وحسب صحيفة "ذا صن"، فإن ماريو بالوتيلي، مهاجم نيس الفرنسي، وأحد أبرز المواهب المثيرة للجدل، اتفق بالفعل على التوقيع مع يوفنتوس، على عقد لمدة 5 سنوات.

ويمر بالوتيلي، بفترة طيبة للغاية منذ الموسم الماضي مع نيس، ونظرًا لأن عقده مع النادي الفرنسي، سينتهي في حزيران/يونيو المقبل، فإن اللاعب السابق لميلان، سيكون حرًا في التوقيع لأي فريق جديد.

وأكد نيس الفرنسي، عدة مرات سابقة، أنه لا يستطيع تحمل الراتب السنوي للمهاجم الإيطالي بالوتيلي.

وتستند الصحيفة الإنجليزية في تقريرها، إلى أن السر وراء صفقة ماريو بالوتيلي للسيدة العجوز، يرجع لوكيل أعمال اللاعب الإيطالي، مينو رايولا، الذي يلعب دورًا كبيرًا لإنجاح هذه العملية.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#يوفنتوس
#ماريو بالوتيلي
#نيس

تعليقات

مواد متعلقة

فيدرر يبلغ ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة
فيدرر يبلغ ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة

2018-01-22

الليلة: الفريق السخنيني يسعى لإعادة السيناريو أمام ب. القدس
الليلة: الفريق السخنيني يسعى لإعادة السيناريو أمام ب. القدس

2018-01-22

زيدان يتحدث عن إصابة كريستيانو رونالدو
زيدان يتحدث عن إصابة كريستيانو رونالدو

2018-01-22

الأكثر قراءة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع طفيف في الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع طفيف في الحرارة

2018-01-21
فيلم

فيلم "قضيّة رقم 23" يتحدّى BDS، وقد يفوز بالأوسكار

2018-01-21
بنس يقول إنه وملك الأردن

بنس يقول إنه وملك الأردن "اتفقا على أنهما مختلفان"

2018-01-21
الرملة: مصرع امرأة دهسا تحت عجلات القطار

الرملة: مصرع امرأة دهسا تحت عجلات القطار

2018-01-21
مصدر إسرائيلي حول محاكمة حارس السفارة الإسرائيلية بعمان:

مصدر إسرائيلي حول محاكمة حارس السفارة الإسرائيلية بعمان: "مستحيل"

2018-01-21