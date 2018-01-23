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ريال مدريد قد يفتقد كريستيانو أمام ليغانيس

تاريخ النشر: 23/01/2018 - 14:58

ريال مدريد قد يفتقد كريستيانو أمام ليغانيس
كريستيانو لحظة تعرضه للإصابة (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

ظهر كريستيانو رونالدو في تدريبات فريقه ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، بهالات سوداء وتورم أسفل عينه اليسرى، وذلك نتيجة تعرضه لضربة قوية في الوجه بعد الهدف السادس الذي سجله في الفوز الأخير 7-1 على ديبورتيفو لاكورونيا.

وعالج الجهاز الطبي لريال مدريد رونالدو بغرزتين أو ثلاثة في حاجبه الأيسر حسب ما ذكره النادي الملكي، إلا أن الإصابة لم تمنعه من التدرب بشكل طبيعي مع زملائه.

ولكن صحيفة "ماركا" ألمحت إلى أن النجم البرتغالي لن يشارك في المباراة القادمة ضد الضيف ليغانيس في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وأنه من المتوقع أن يشارك في المباراة التالية خارج الأرض ضد فالنسيا ضمن الجولة 21 من الليغا.

وسجل كريستيانو 6 أهداف خلال مشاركته في 15 مباراة بالليغا مع لوس بلانكوس هذا الموسم.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كريستيانو رونالدو
#ريال مدريد
#ليغانيس

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