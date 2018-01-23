زيدان يضع ناتشو في مهمة خاصة أمام سان جيرمان

يسعى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، لتجهيز جوكر الفريق الملكي، لمهمة خاصة في مباراة باريس سان جيرمان، في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وعاد ريال مدريد إلى تحقيق الانتصارات في الليغا، وذلك بعد فوزه العريض على ديبورتيفو لاكورونيا، بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، الأحد.

وشهدت المباراة تألق العديد من النجوم، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفين، ولكن كان للمدافع ناتشو فيرنانديز جوكر ريال مدريد، نصيب كبير أيضًا من هذا التألق، بتسجيله لثنائية وتقديم مستوى لافت.

وفي ظل جاهزية داني كارفاخال، يعتمد المدرب زين الدين زيدان على ناتشو في قلب الدفاع، ويؤدي صاحب الـ28 عامًا بشكل رائع في هذا المركز، مع انضباط تكتيكي عالٍ، وتغطية جيدة على الظهير الذي بجانبه، كما أنه يكون يقظًا دائمًا لتحركات الخصم.

ولكن على المدرب الفرنسي التفكير في مباراة الذهاب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام باريس سان جيرمان، حيث سيغيب الظهير الأيمن كارفاخال، بسبب عقاب اللجنة التأديبية له لتعمده الحصول على البطاقة الصفراء أمام أبويل القبرصي.

وسيكون على زيدان استغلال الفترة الرائعة التي يمر بها ناتشو، وكذلك إجادته اللعب في هذا المركز الحساس، وبالتالي إشراكه كظهير أيمن بدلا من كارفاخال، إلا إذا أراد الاعتماد على المغربي الشاب أشرف حكيمي، وهي مخاطرة غير محسوبة العواقب، نظرًا لقلة خبرته، خاصة أنه سيواجه النجم البرازيلي نيمار جونيور في هذه الناحية.

ويفكر زيدان في تجهيز ناتشو لمثل هذه المهمة الصعبة، أمام أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليًا، ولهذا قد يكون عليه إشراكه في إحدى المباريات -مباراة الكأس المقبلة على سبيل المثال في مركز الظهير الأيمن، حتى يستعيد لمسته في هذا المركز.