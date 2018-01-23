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سان جيرمان يتعرض لصدمة كبيرة بعد إصابة مبابي

تاريخ النشر: 23/01/2018 - 08:59

سان جيرمان يتعرض لصدمة كبيرة بعد إصابة مبابي
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

تحدثت تقارير صحفية، مساء أمس الإثنين، عن صدمة كبيرة، قد يواجهها باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل موقعة دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد.

وأشارت شبكة "ESPN"، إلى إن المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، سيغيب عن الملاعب لشهرين، بعد تعرضه لإصابة في ظهره، عقب التحامه مع حارس ليون، الأحد، خلال مباراة الفريقين بالدوري الفرنسي (2-1)، ليغيب بذلك عن مواجهة ريال مدريد، في ثمن نهائي البطولة الأوروبية.

وسقط المهاجم الشاب أرضًا، عقب الالتحام القوي، ولم يكن قادرًا على الحراك، وخرج من الملعب محمولًا.

ورغم هذه التقارير، لا تزال الأنباء متضاربة، حول مدة غياب مبابي، خاصةً أنه قال، عبر حسابه على "تويتر"، إنه ليس هناك ما يدعو للقلق.

كما قال طبيب باريس سان جيرمان، إيريك رولاند، عقب المباراة، إن الإصابة ليست خطيرة، مؤكدًا أن اللاعب عانى من كدمة بسيطة، ولم يكن في حاجة لنقله إلى المستشفى.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#باريس سان جيرمان
#كيليان مبابي
#دوري أبطال أوروبا
#ريال مدريد
#ليون

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