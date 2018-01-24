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رونالدو يريد العودة لكرة القدم من باب آخر!

تاريخ النشر: 24/01/2018 - 10:38

رونالدو يريد العودة لكرة القدم من باب آخر!
الأسطورة البرازيلية رونالدو (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يأمل الظاهرة البرازيلي رونالدو، في العودة إلى كرة القدم، ولكن من باب آخر، غير المستطيل الأخضر بعدما وصل عمره إلى 41 عاما.

وكشف رونالدو، أنه يفكر في شراء فريق من الدرجة الثانية في إنجلترا أو إسبانيا من أجل اكتساب الخبرة في إدارة كرة القدم.

ورشح المهاجم البرازيلي الأسطوري، لدور رئيس اتحاد كرة القدم في بلاده، ولكنه يشعر بأنه غير مستعد لهذا المنصب فقط.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أنه أولا يريد (رونالدو) أن يفعل شيئا مبتكرا في كرة القدم، ويعتقد أنه يمكنه اكتسابه خبرة قيمة عند امتلاك أحد الأندية.

ونقلت الصحيفة تصريحات لرونالدو، عن ترشيحه لرئاسة الاتحاد البرازيلي، قال فيها "إنه سيكون شرفا عظيما، ولكن قبل ذلك أريد تجربة امتلاك ناد كبير".

وتابع "أنا أفكر في شراء ناد في الدرجة الثانية في إسبانيا أو إنجلترا، أريد أن أفعل شيئا مبتكرا، أعتقد أنني مستعد للتحدي".

وتولى نجم ريال مدريد الأسبق العديد من أدوار السفراء في كرة القدم، منذ تقاعده في عام 2011.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#رونالدو

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