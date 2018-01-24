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سيميوني: أتحمل مسؤولية الخروج من كأس الملك

تاريخ النشر: 24/01/2018 - 09:06

سيميوني: أتحمل مسؤولية الخروج من كأس الملك
المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

تحمل الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، المسؤولية الكاملة عن إقصاء الفريق المدريدي من ربع نهائي كأس الملك، في الوقت الذي أقر فيه بـ"أحقية" إشبيلية في التأهل لنصف النهائي.

وأكرم الفريق الأندلسي ضيافة نظيره المدريدي وتغلب عليه 3-1 خلال إياب ربع النهائي التي احتضنها ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ليتأهل لنصف النهائي بإجمالي المواجهتين 5-2.

وأكد المدرب الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء أنه يتحمل مسؤولية الخروج، وبالمثل في دور المجموعات بدوري الأبطال.

وأضاف "حاليًا يجب التحسن لاسيما مع تبقي أربعة أشهر قبل نهاية الموسم ولابد من الاستمرار في المنافسة بالليغا والدوري الأوروبي".

وشدد سيميوني على "الفعالية الكبيرة للمنافس الذي استفاد من جميع الفرص التي سنحت له، سواء في مباراة الذهاب على ملعب واندا ميتروبوليتانو أو بالأمس، ولهذا استحق التأهل".

واختتم تصريحاته قائلا "سنحاول الاستفاقة وإعادة ترتيب الصفوف".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#دييغو سيميوني
#أتلتيكو مدريد
#إشبيلية
#كأس ملك إسبانيا

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