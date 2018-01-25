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ليغانيس يطيح بريال مدريد خارج كأس الملك

تاريخ النشر: 25/01/2018 - 00:32

ليغانيس يطيح بريال مدريد خارج كأس الملك
صور من المباراة (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

جرت مساء، الأربعاء، مباراة الإياب بين فريقي ريال مدريد وليغانيس على ملعب الأول "سانتياغو برنابيو"، والتي أسفرت عن فوز الأخير بنتيجة هدفين مقابل هدف للأول، ضمن أحداث الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الملكي بنتيجة هدف دون مقابل لليغانيس، وبالتالي فإن الهدفين الخارجيين للأخير ساهما في تأهله على حساب الأول.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدف أحرزه اللاعب خافيير إراسو غونيي في الدقيقة 32.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 47 أدرك اللاعب كريم بنزيمة هدف التعادل لصالح ريال مدريد، وفي الدقيقة 56 أضاف اللاعب غابرييل آييلت الهدف الثاني لصالح ليغانيس.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ريال مدريد
#ليغانيس
#كأس ملك إسبانيا

ليغانيس يطيح بريال مدريد خارج كأس الملك

ليغانيس يطيح بريال مدريد خارج كأس الملك

ليغانيس يطيح بريال مدريد خارج كأس الملك

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