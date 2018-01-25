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نيمار مستعد للتضحية من أجل الانتقال لريال مدريد

تاريخ النشر: 25/01/2018 - 00:48

نيمار مستعد للتضحية من أجل الانتقال لريال مدريد
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

ذكرت تقارير صحفية، الأربعاء، أن النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، مستعد للتضحية، من أجل الانتقال إلى ريال مدريد.

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة "آس" الإسبانية، عن نظيرتها الفرنسية "ليكيب"، أن مهاجم باريس سان جيرمان، مستعد للحصول على راتب أساسي، أقل بكثير مما يحصل عليه حاليا، في العاصمة الفرنسية، من أجل الانضمام للفريق الملكي.

وبالمقابل، ينوي نيمار تعويض ذلك بالعلاوات، والحصول على مكافأة توقيع.

ويتقاضى نيمار راتبا سنويا، يُقدر بـ38 مليون يورو، يحتل به المركز الثاني، بقائمة اللاعبين الأعلى أجرا في العالم، خلف المتصدر الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم برشلونة (50 مليون يورو).

ولن يتمكن ريال مدريد، من دفع هذه المبالغ الكبيرة لنيمار، خاصةً أن كريستيانو رونالدو، نجم الميرينغي الأبرز، يتقاضى سنويًا 21 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يكلف التعاقد مع نيمار، خزينة ريال مدريد، 250 مليون يورو، تم الحصول بالفعل على جزء منها، من خلال صفقات موراتا، ودانيلو، وماريانو، وخاميس.

ووفقًا للتقارير، قد تتم التضحية برونالدو، لتوفير باقي المبلغ، سواءً بإدراجه في صفقة نيمار، أو من خلال بيعه لناديه القديم، مانشستر يونايتد، مقابل 120 أو 150 مليون يورو.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ريال مدريد
#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان

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