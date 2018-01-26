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برشلونة يواجه فالنسيا في نصف نهائي كأس الملك

تاريخ النشر: 26/01/2018 - 19:03

برشلونة يواجه فالنسيا في نصف نهائي كأس الملك
(أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

شهدت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مواجهات مثيرة ولعل أبرزها بين حامل اللقب برشلونة وفالنسيا المنتشي هذا الموسم في الليغا.

وستجمع المباراة الأخرى بين ليغانيس، الذي أطاح بالعملاق ريال مدريد في عقر داره، وإشبيلية العائد بقوة مع مدربه الجديد فيتشينزو مونتيلا والذي تمكن من التغلب على أتلتيكو مدريد.

وحسب القرعة، سيلعب برشلونة مباراته الأولى على ملعبه كامب نو، فيما سيلعب إيابا على ملعب الميستايا ملعب فالنسيا.

وستجرى مباريات الذهاب بين 31 كانون الثاني/يناير و1 شباط/فبراير، في حين أن الإياب سيجرى في 7 و8 شباط/فبراير المقبل.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#برشلونة
#فالنسيا
#ليغانيس
#إشبيلية
#كأس ملك إسبانيا

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