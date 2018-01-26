تقارير: تشيلسي قد يضطر لإقالة مدربه مبكرا!

أفادت تقارير صحفية، بأن مالك تشيلسي، رومان أبراموفيتش، غير راضٍ عن الانتقادات اللاذعة، التي وجهها أنطونيو كونتي، مدرب الفريق، لإدارة النادي، في الآونة الأخيرة، حول سياسة البلوز في سوق الانتقالات.

وأبرزت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن غضب أبراموفيتش، يأتي أيضًا عقب خروج البلوز، من كأس الرابطة، على يد أرسنال، إلى جانب ضياع الأمل في التتويج بلقب البريميرليغ، هذا الموسم، ما يجعل الملياردير الروسي يفكر جديًا، في إنهاء مسيرة المدرب الإيطالي مع تشيلسي.

وقالت الصحيفة إن الإقالة قد تحدث مبكرًا، إذا خسر تشيلسي على أرضه، أمام نيوكاسل يونايتد، الأحد المقبل، في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

لكن من ناحية أخرى، أكدت أن كونتي لن يجد أي صعوبة، في إيجاد نادٍ آخر، حيث أن باريس سان جيرمان يراقب عن كثب، مستقبله غير المؤكد مع حامل لقب البريميرليغ.

وكان كونتي قد اعترف، في أكثر من مناسبة، بغضبه إزاء سياسة إدارة تشيلسي، خلال آخر فترتي انتقالات.