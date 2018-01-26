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نيمار سينتقل إلى ريال مدريد بشرط واحد!

تاريخ النشر: 26/01/2018 - 09:36

نيمار سينتقل إلى ريال مدريد بشرط واحد!
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية، أمس الخميس، عن الشرط الوحيد الذي سيجعل نادي باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نجمه البرازيلي نيمار جونيور، للانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية إن النادي الباريسي يشترط على نيمار أن يساعد الفريق على الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، من أجل السماح له بالرحيل إلى الفريق الملكي.

وأوضحت أن "ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، أعطى وعدًا لنيمار بتركه يرحل إلى العملاق المدريدي الصيف المقبل، وذلك فقط في حال مساعدة الفريق على الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وأشارت العديد من التقارير مؤخرًا إلى أن اللاعب البرازيلي غير سعيد في فريقه الحالي باريس سان جيرمان، ولا يريد الاستمرار معه الموسم المقبل، ويعتقد اللاعب أن المكان الأنسب له في إسبانيا.

وتناولت تقارير أخرى أن ريال مدريد قد يقوم بعملية مبادلة بين نيمار وكريستيانو رونالدو، مع دفع مبلغ مالي لنادي باريس سان جيرمان.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان
#ريال مدريد
#دوري أبطال أوروبا

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