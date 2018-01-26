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4 أسباب تمنع عودة كريستيانو لمانشستر يونايتد

تاريخ النشر: 26/01/2018 - 09:26

4 أسباب تمنع عودة كريستيانو لمانشستر يونايتد
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

ربطت تقارير صحفية مؤخرا، كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، بالعودة لناديه القديم، مانشستر يونايتد، الصيف المقبل.

ورغم ذلك، يرى الصحفي البارز، جوليان لورينز، أن هناك 4 أسباب، تمنع البرتغالي من العودة لملعب أولد ترافورد.

وقد استعرضها لورينز، في تصريحات لـ"بي بي سي"، مبرزًا تقدم سن رونالدو، وراتبه المرتفع، إلى جانب اعتماد اليونايتد على الشباب، بالإضافة لتعاقده مؤخرًا، مع المهاجم التشيلي، أليكسيس سانشيز.

وأوضح لورينز "التعاقد معه سيكلف الكثير، إنه يتقاضى 20 مليون يورو سنويا، لا أعرف من سيدفع هذا المبلغ، للاعب عمره 33 عاما".

وتابع "لا أراه مناسبًا أيضًا لخطط اليونايتد المستقبلية، والاعتماد على اللاعبين الشباب، بالإضافة إلى أنه في وجود سانشيز، ليس هناك أي مكان لكريستيانو في الفريق.. سيكون أمرًا غريبًا، إذا حاول اليونايتد التعاقد معه، الصيف المقبل".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مانشستر يونايتد
#كريستيانو رونالدو
#ريال مدريد

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