بنزيمة يحدد وجهته المقبلة بعد ريال مدريد

اختار النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، وجهته القادمة، حال الرحيل عن جدران النادي الملكي بعد نهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن بنزيمة أخبر مواطنه أرسين فينغر المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، بأنه يرحب بالانضمام للجانرز الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الصفقة قد تشكل عائقًا لإتمامها، حيث تريد إدارة آرسنال دفع 30 مليون جنيه إسترليني، بينما يريد ريال مدريد 52 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن صاحب الـ30 عامًا.

وعانى لاعب أولمبيك ليون السابق مع ريال مدريد كثيرًا هذا الموسم، حيث تعرض لانتقادات لاذعة من جماهير الميرينغي، واتهام مدرب الفريق زين الدين زيدان بمجاملته، وربطه بأنه أحد أسباب كبوة الفريق في بطولة الدوري، والخروج من كأس ملك إسبانيا.