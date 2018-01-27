ريال مدريد يحقق فوزا هاما على فالنسيا

جرت مساء اليوم، السبت، مباراة الإياب بين فريقي فالنسيا وريال مدريد على ملعب "ميستايا"، والتي أسفرت عن فوز الأخير بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف للأول، ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بتعادلهما بنتيجة هدفين لكل منهما.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الملكي بهدفين أحرزهما اللاعب كريستيانو رونالدو من ضربتي جزاء احتسبهما الحكم في الدقائق 16 و38.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 59 قلصّ اللاعب سانتياغو مينا الفارق بهدف فالنسيا الوحيد، وفي الدقيقة 84 أحرز اللاعب مارسيلو دا سيلفا الهدف الثالث لصالح ريال مدريد، وفي الدقيقة 89 اختتم اللاعب توني كروس الأهداف بهدف رابع لصالح الفريق الضيف.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 38 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 40 نقطة وهو يحتل المركز الثالث.