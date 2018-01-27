كافاني يدخل تاريخ باريس سان جيرمان

أعرب الأوروغوياني إدينسون كافاني، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، عن سعادته الكبيرة، بعدما أصبح الهداف التاريخي للنادي الفرنسي، إثر تسجيله هدفًا في رباعية فريقه اليوم السبت أمام مونبيلييه.

وأصبح كافاني أفضل هداف في تاريخ نادي باريس سان جيرمان بتسجيله الهدف رقم 157، متفوقًا على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي يملك 156 هدفًا مع النادي الفرنسي.

وقال كافاني في تصريحات لقناة "كانال بلس" الفرنسية بعد المباراة "إنه أمر يعطيك الكثير من الدوافع لأنك أصبحت من تاريخ النادي".

وأضاف "أمام هذه الجماهير حدث أمر جميل جدًا، أنا سعيد للغاية بهذا الهدف وآمل أن أستمر على هذا النحو وتقديم المزيد من أجل باريس سان جيرمان".

وتابع "أنا سعيد جدًا لرؤية مثل هذا الجمهور، أريد أن أستفيد من ذلك لأنك لن تحصل دائمًا على مثل هذه اللحظة في حياتك، لقد أعطوني الكثير من الثقة وأتمنى أن يستمر الأمر لسنوات".

واختتم حديثه بالتعليق على الصافرات التي يتلقاها زميله البرازيلي نيمار قائلا "من الصعب على اللاعب أن يحدث معه ذلك، لكنها كرة القدم، أنت تحتاج للعمل في الأوقات الصعبة، إنه يقدم الكثير للفريق وعلينا أن نبقى متحدين لأن لدينا الكثير من الأهداف".