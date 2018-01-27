  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

كافاني يدخل تاريخ باريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 27/01/2018 - 23:01

كافاني يدخل تاريخ باريس سان جيرمان
النجم الأوروغوياني إدينسون كافاني (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أعرب الأوروغوياني إدينسون كافاني، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، عن سعادته الكبيرة، بعدما أصبح الهداف التاريخي للنادي الفرنسي، إثر تسجيله هدفًا في رباعية فريقه اليوم السبت أمام مونبيلييه.

وأصبح كافاني أفضل هداف في تاريخ نادي باريس سان جيرمان بتسجيله الهدف رقم 157، متفوقًا على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي يملك 156 هدفًا مع النادي الفرنسي.

وقال كافاني في تصريحات لقناة "كانال بلس" الفرنسية بعد المباراة "إنه أمر يعطيك الكثير من الدوافع لأنك أصبحت من تاريخ النادي".

وأضاف "أمام هذه الجماهير حدث أمر جميل جدًا، أنا سعيد للغاية بهذا الهدف وآمل أن أستمر على هذا النحو وتقديم المزيد من أجل باريس سان جيرمان".

وتابع "أنا سعيد جدًا لرؤية مثل هذا الجمهور، أريد أن أستفيد من ذلك لأنك لن تحصل دائمًا على مثل هذه اللحظة في حياتك، لقد أعطوني الكثير من الثقة وأتمنى أن يستمر الأمر لسنوات".

واختتم حديثه بالتعليق على الصافرات التي يتلقاها زميله البرازيلي نيمار قائلا "من الصعب على اللاعب أن يحدث معه ذلك، لكنها كرة القدم، أنت تحتاج للعمل في الأوقات الصعبة، إنه يقدم الكثير للفريق وعلينا أن نبقى متحدين لأن لدينا الكثير من الأهداف".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إدينسون كافاني
#باريس سان جيرمان
#زلاتان إبراهيموفيتش

تعليقات

مواد متعلقة

يوفنتوس يفوز على كييفو فيرونا بعقر داره
يوفنتوس يفوز على كييفو فيرونا بعقر داره

2018-01-27

هـ. أم الفحم يحصد فوزه الأول بقيادة سمير عيسى
هـ. أم الفحم يحصد فوزه الأول بقيادة سمير عيسى

2018-01-27

ريال مدريد يحقق فوزا هاما على فالنسيا
ريال مدريد يحقق فوزا هاما على فالنسيا

2018-01-27

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفرصة لتساقط أمطار

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفرصة لتساقط أمطار

2018-01-27
95 قتيلا و163 جريحا بانفجار في كابول

95 قتيلا و163 جريحا بانفجار في كابول

2018-01-27
ترامب يتجه لإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن

ترامب يتجه لإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن

2018-01-27
394 قتيلا بـ

394 قتيلا بـ"غصن الزيتون" وتركيا تتأهب لهجوم طويل الأمد

2018-01-27
طولكرم: الأمن الفلسطيني يفكك عبوة ناسفة بطريق يسلكه الاحتلال

طولكرم: الأمن الفلسطيني يفكك عبوة ناسفة بطريق يسلكه الاحتلال

2018-01-27