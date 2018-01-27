كريستيانو رونالدو يحسم مصيره مع ريال مدريد

حسم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد، الجدل حول مستقبله مع الفريق الملكي، في ظل تردد أنباء عن وجود خلافات بينه وبين إدارة المرينغي قد تدفعه للرحيل عن قلعة سانتياغو برنابيو.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من ريال مدريد، مقابلة للاعب البرتغالي، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017 من مؤسسة دونج تشيودي الصينية، الخميس.

وتحدث كريستيانو عن مستقبله قائلا "أحب العيش هنا، أعيش في مدريد منذ 2009 أحب الناس والطقس، إنها قريبة من البرتغال ويمكنك الوصول هناك بالسيارة، إسبانيا بلد عظيم، وأنا أحبها، بالطبع أريد البقاء هنا، أنا أحب هذا النادي".

وعن إصابته في المباراة الأخيرة في الدوري أمام ديبورتيفو لاكورونيا قال "في المباريات عادة ما أتعرض للضرب لأن عليهم أن يوقفوني، هذه المرة لم أكن محظوظًا".

وأردف قائلا "أشعر أنني أفضل الآن، ما زلت وسيمًا والرؤية لا تزال واضحة كما كانت من قبل، لذلك ليست هناك مشكلة".

وعن المونديال أكمل "قلت إن حلمي هو الفوز ببعض الألقاب الهامة مع المنتخب البرتغالي، وفي 2016 حققنا كأس أمم أوروبا، إذا سألتني هل تريد الفوز بكأس العالم بالطبع سأقول نعم".

واستطرد "لكن حققت هدفي بعدما فزت باليورو، البرتغال ليست مرشحة للفوز بكأس العالم وهذا أمر جيد بالنسبة لنا".

وعن اعتزاله، اختتم حديثه قائلا "خطتي هي الاعتزال في عمر 41 عامًا، ربما يكون الأمر من الصعب أن يتحقق، ولكني الآن أقدر هذه اللحظة".