مانشستر يونايتد ينوي التعاقد مع لاعب عربي

أفادت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ينوي دفع الشرط الجزائي لجلب صفقة عربية خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إدارة اليونايتد تنوي دفع الشرط الجزائي في عقد الجزائري، فوزي غلام، مع نادي نابولي والمقدر بـ52.6 مليون جنيه إسترليني.

وفي نفس السياق أشارت شبكة "راي سبورت" الإيطالية إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لليونايتد، متحمس للتعاقد مع الظهير الأيسر، والذي كانت تقارير قد ربطته أيضًا بالانضمام للعملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

وسجل غلام هدفين وصنع 3 قبل أن يتعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ووقع صاحب الـ26 عامًا عقدًا جديدًا مع نابولي شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي حتى عام 2022، ولن يعود للملاعب حتى الشهر المقبل بسبب معاناته حاليًا من مشكلة في الركبة.

يذكر أن غلام يمكنه اللعب أيضًا على الجهة اليسرى في خط الوسط أو الهجوم.