يوفنتوس يفوز على كييفو فيرونا بعقر داره

جرت مساء اليوم، السبت، مباراة الإياب بين فريقي كييفو فيرونا ويوفنتوس على ملعب الأول "مارك أنتونيو بينتجودي"، والتي أسفرت عن فوز الأخير بهدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فريق "السيدة العجوز" أيضًا بثلاثة أهداف دون مقابل لكييفو فيرونا.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 67 افتتح اللاعب سامي خضيرة باب التسجيل لصالح الفريق الضيف، وفي الدقيقة 88 حسم اللاعب غونزالو هيغوين المباراة بهدف ثان لصالح يوفنتوس.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 56 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري حاليا، فيما تجمد رصيد كييفو فيرونا عند 22 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر حاليا.