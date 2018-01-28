غوارديولا يحدد شرطا للتتويج بكل الألقاب

يرى الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن ناديه لا يملك المال الكافي لشراء 22 لاعبًا كبيرًا، مؤكدًا ضرورة وجود 22 لاعبًا كبيرًا في فريقك لحصد كل الألقاب.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" أمس السبت "أربع مسابقات على مستوى عالٍ تحتاج 22 لاعبًا، هذا الأمر مكلف للغاية لا يمكن شراء ذلك، حتى مانشستر سيتي لا يستطيع".

وانسحب مان سيتي مؤخرًا من صفقة الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي انضم من آرسنال لمانشستر يونايتد في صفقة تبادلية مع هنريك مختيريان.

وأضاف غوارديولا "هناك رواتب لا يمكننا دفعها، ربما في المستقبل هذا سيحدث، لكننا لم ندفع أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني للاعب، أو حتى 80 أو 90، لا يمكننا دفع ذلك في الوقت الراهن، لقد أخبروني بذلك، هذه هي الحقيقة".

ولا تزال أكبر صفقة في تاريخ مانشستر سيتي هي البلجيكي كيفن دي بروين الذي انضم للسيتزينز مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، لكن قد يتم كسر هذا الرقم خلال أيام بالتعاقد مع المدافع إيمريك لابورت من أتلتيك بيلباو مقابل 57 مليون إسترليني.

واختتم "بالطبع أنفقنا الكثير من المال، وهو ما أنفقته بعض الأندية الأخرى، أستطيع أن أؤكد لكم أننا لسنا الفريق الوحيد في العالم الذي ينفق أموالا كثيرة، هناك الكثير مثلنا".