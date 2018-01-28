كين لن ينتقل إلى ريال مدريد لهذا السبب!

يعتقد خبير الكرة الإسبانية بشبكة سكاي سبورتس، جييم بالاجي، أن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لن ينتقل للعملاق الإسباني ريال مدريد في المستقبل القريب.

وكانت تقارير قد ربطت كين بالانتقال لريال مدريد، خاصة بعد أن أنهى العام الماضي في صدارة هدافي العالم، ويتوقع بالاجي أن يرحل كين يومًا ما عن السبيرز، ولكن ليس في المستقبل القريب.

وقال بالاجي في تصريحات نقلتها صحيفة إكسبريس "أعتقد أن هاري كين سيرحل، وهذا بغض النظر عن بقاء المدرب ماوريسيو بوكيتينو مع توتنهام، أو رحيله لريال مدريد".

وأضاف "الصحافة الإسبانية رشحت هاري كين، ليكون صفقة ريال مدريد الكبيرة القادمة، ولكن في رأيي طالما كريستيانو رونالدو مازال هناك، فإن كين لن ينضم للريال".

واختتم "هاري كين سيرحل خارج إنجلترا يومًا ما، هو نفسه اعترف بذلك، ولكن أعتقد أن الوقت الحالي ليس هو المناسب لرحيله عن البريمير ليغ".

يُذكر أن تقارير كانت قد ربطت كريستيانو رونالدو بالرحيل عن ريال مدريد نهاية الموسم الجاري، لرفض إدارة الميرينغي الاستجابة لمطلبه بتحسين شروط عقده وزيادة راتبه.