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مدرب ليفربول يطالب لاعبيه بالاستفاقة السريعة

تاريخ النشر: 28/01/2018 - 19:42

مدرب ليفربول يطالب لاعبيه بالاستفاقة السريعة
المدرب الألماني يورغن كلوب (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

حث يورغن كلوب مدرب ليفربول لاعبي فريقه على تجاوز آثار الهزيمة 3-2 أمام وست بروميتش ألبيون على ملعب أنفيلد في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي أمس السبت، بسرعة والعودة لتحقيق انتصارات متتالية في ملعبه من جديد.

وسجل جاي رودريغيز مهاجم وست بروميتش هدفين وأضاف المدافع جويل ماتيب هدفا بالخطأ في مرماه ليتلقى ليفربول أول هزيمة على ملعبه في آنفيلد منذ الخسارة 2-1 أمام كريستال بالاس في نيسان/أبريل 2017.

ووضعت الهزيمة نهاية لمسيرة ليفربول الخالية من الهزائم على ملعبه والتي استمرت 19 مباراة متتالية.

وردا على سؤال عن ضرورة تكاتف الفريق للعودة للانتصارات المتتالية قال كلوب "بالفعل إنها فكرة ممتازة".

وأضاف أنها "ليست المرة الأولى التي أخسر فيها مباراة، وليست المرة الأولى التي تسير فيها الأمور على عكس رغبتي في تحقيق الفوز.. إنها هزيمة مستحقة بالنسبة لي وبالنسبة للاعبين".

وتابع "أعتقد أن الجمهور كان مثاليا بحق، تذكر الجمهور الأداء الرائع الذي قدمناه على هذا الملعب أكثر مما فعلنا نحن، كما أن الجمهور قدر لنا محاولة مواجهة مشاكلنا خلال المباراة".

وتقدم ليفربول في البداية بهدف في الدقيقة الخامسة لمهاجمه روبرتو فيرمينو قبل أن يرد رودريغيز بهدفين. وأهدر فيرمينو ركلة جزاء احتسبت بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

ورفع الضيوف النتيجة إلى 3-1 بعد أن أحرز ماتيب بالخطأ في مرماه قبل أن يقلص محمد صلاح الفارق.

وأردف كلوب "كان لدينا طموح كبير في هذه المسابقة، كنا نريد أن نثبت أننا على الأقل راغبون في مواصلة المشوار في هذه البطولة".

وأكمل "هذه هي المهمة التي يتوجب القيام بها، فلا يمكنك المضي قدما دون أن تملك أي خطة أو فكرة، في مباراة كهذه تحتاج أن تكون مستعدا حتى لو ارتكبت 3 أخطاء كبيرة للغاية في الشوط الأول".

واستطرد "علينا التفكير فيما حدث والاستعداد لمواجهة هيديرسفيلد تاون التي يجب أن تكون بداية لمسيرة جديدة من الانتصارات".

ويحل ليفربول، الذي يحتل المركز الرابع برصيد 47 نقطة، ضيفا بعد غد الثلاثاء على هيديرسفيلد تاون صاحب المركز 14.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#يورغن كلوب
#ليفربول
#وست بروميتش ألبيون
#الدوري الإنجليزي

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