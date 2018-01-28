هيغوين يتحدث عن عودته للتهديف

أعرب غونزالو هيغوين مهاجم يوفنتوس عن سعادته بالعودة للتسجيل، وذلك بعد أن أحرز الهدف الثاني لليوفي في الفوز الأخير 2-0 على كييفو فيرونا، الا أن الأرجنتيني في نفس الوقت أكد أنه لم يكن قلقا بسبب غيابه لفترة طويلة عن هز شباك الخصوم.

ولم يسجل نجم ريال مدريد ونابولي السابق أي أهداف في دوري الدرجة الأولى الايطالي منذ مطلع شهر كانون الثاني/ديسمبر الماضي، إلا أنه انهى أخيرا نحسه في المباراة خارج الأرض ضد كييفو.

وفي هذا الصدد قال اللاعب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للبيانكونيري "لا يوجد مهاجم يمكنه الاستغناء عن تسجيل الأهداف، ربما لم أكن محظوظا في الفترة الأخيرة، ولكن الشيء المهم هو فوز الفريق في النهاية".

وأضاف "لم اتعامل مع الأمر بتوتر، كنت هادئا جدا، لا أنزعج عندما أغيب عن التسجيل لعدة مباريات".

وتابع "أشعر دائما أن المشجعين، والنادي وزملائي في الفريق يدعمونني، أنا فقط أعمل بجد، وكنت أعرف أن الهدف سيأتي عاجلا أو آجلا، لحسن الحظ جاء أخيرا، وساعدنا على الفوز".

وقال عن زميله حارس المرمى المخضرم جيانلويجي بوفون الذي سيحتفل اليوم بعيد ميلاده الأربعين "جيجي هو أسطورة كبيرة، وزميل رائع، بالإضافة إلى كونه نموذجا يحتذى بالنسبة لنا جميعا".

وتحدث "البيبيتا" أيضا عن المحادثة التي أجراها مؤخرا مع مدرب منتخب الأرجنتين خورخي سامباولي "كانت إيجابية حقا، تتبقى بضعة أشهر قبل كأس العالم، وإذا كنت أريد أن أشارك، يجب أن أواصل تقديم أفضل ما عندي مع اليوفي، ثم بعد ذلك الأمر بالطبع متروك للمدرب".