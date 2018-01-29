إيمري يتحدث عن مواجهة ريال مدريد

يعتقد الإسباني أوناي إيمري، مدرب باريس سان جيرمان، أن الفريق الفرنسي سيتمكن من إحراز لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال إيمري في تصريحات تليفزيونية "أعتقد أننا الآن أفضل استعدادا مقارنة بما كنا عليه منذ عام، وأعتقد أن هذا النادي سيكون بطلا مؤكدا للتشامبيونز، ولعل هذا يتم معي".

وعند سؤاله عن المواجهة المقبلة بثمن نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد، أجاب إيمري بأن الفريق الفرنسي سيلعب أمام أفضل فريق في العالم، مضيفًا "لقد فاز بثلاث من آخر أربع نسخ لهذه البطولة الأوروبية العريقة".

وتابع "بغض النظر عن الفترة التي يمرون بها الآن (الريال)، فإنهم سيقدمون أداء عظيما، ولكننا نحن أيضا أفضل استعدادا"، في إشارة إلى تراجع نتائج الفريق الملكي بالليغا واحتلاله حاليا المركز الرابع بفارق 19 نقطة عن برشلونة المتصدر.

وأضاف إيمري أن رئيس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، حين تعاقد معه أخبره أنه جذب انتباهه بعدما تمكن من التتويج بلقب الدوري الأوروبي مع إشبيلية ثلاث مرات، وأنه بات لديه الآن "فرصة في باريس سان جيرمان للتقدم خطوة أخرى للأمام بهذه العقلية".

وأكد إيمري أن مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي سيتعافى من إصابته، التي تعرض لها في 21 من الشهر الجاري خلال مباراة ليون، قبل ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وتدرب اللاعب أمس مع زملائه في الفريق ومن المنتظر أن يشارك في مران اليوم أيضا، عشية مواجهة رين غدا في نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية.

وأوضح إيمري أنه لم يستبعد مبابي من هذه المباراة، كاشفا أنه إذا لم يعد اللاعب قبلها، فسيكون بسبب تحفظ الأطباء بعد الضربة القوية التي تعرض لها والتي قد يكون لها تأثيرات على الأعصاب.

وقال "يريد اللعب لكن الأطباء يقولون إنه ينبغي التحلي بالصبر. سنرى غدا.. من المهم أن يعود لأفضل لياقة له، لا تزال هناك أربعة لقاءات".

وأكد إيمري أنه يريد بقاء خافيير باستوري لبقية الموسم، علمًا بأن اللاعب صرح في أكثر من مناسبة أنه يرغب في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعقب إيمري "أريد منه البقاء، يقدم مستوى رائعا عند جاهزيته، لكنه أصيب عديد المرات العام الماضي".

وعلى الرغم من رغبته ببقاء باستوري إلا أنه لم يستبعد خروج اللاعب بسبب رغبته المشاركة في كأس العالم الصيف المقبل مع منتخب الأرجنتين.

وعن دي ماريا قال "عندما كان يعاني من أوقات سيئة تحدثت إليه، الآن استعاد الثقة والطموح، إنه تنافسي جدًا، عندما لا يلعب يظهر أنه غاضب ولكنه يفعل ذلك باحترام دائمًا".

وعن الأرجنتيني الآخر لو سيلسو علق "قبل 4 أشهر لم أكن أعتقد أنه على هذا المستوى الرفيع في خط الوسط، إنه لاعب مهم جدًا وينمو بتواضع".