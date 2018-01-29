برشلونة يتخطى عقبة ألافيس بهدفين مقابل هدف

جرت مساء، الأحد، مباراة الإياب بين فريقي برشلونة وديبورتيفو ألافيس على ملعب الأول "كامب نو"، والتي أسفرت عن فوز الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الفريق الكاتالوني أيضًا بهدفين نظيفين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدف أحرزه اللاعب جون جيديتي في الدقيقة 23.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 72 أدرك اللاعب لويس سواريز هدف التعادل لصالح برشلونة، وفي الدقيقة 84 حسم اللاعب ليونيل ميسي المباراة بهدف ثان لصالح أصحاب الأرض.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 57 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 19 نقطة وهو يحتل المركز السابع عشر.