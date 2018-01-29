  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

برشلونة يتخطى عقبة ألافيس بهدفين مقابل هدف

تاريخ النشر: 29/01/2018 - 02:46

برشلونة يتخطى عقبة ألافيس بهدفين مقابل هدف
صور من المباراة (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

جرت مساء، الأحد، مباراة الإياب بين فريقي برشلونة وديبورتيفو ألافيس على ملعب الأول "كامب نو"، والتي أسفرت عن فوز الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الفريق الكاتالوني أيضًا بهدفين نظيفين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدف أحرزه اللاعب جون جيديتي في الدقيقة 23.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 72 أدرك اللاعب لويس سواريز هدف التعادل لصالح برشلونة، وفي الدقيقة 84 حسم اللاعب ليونيل ميسي المباراة بهدف ثان لصالح أصحاب الأرض.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 57 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 19 نقطة وهو يحتل المركز السابع عشر.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#برشلونة
#ديبورتيفو ألافيس
#ليونيل ميسي
#لويس سواريز
#الدوري الإسباني

برشلونة يتخطى عقبة ألافيس بهدفين مقابل هدف

برشلونة يتخطى عقبة ألافيس بهدفين مقابل هدف

برشلونة يتخطى عقبة ألافيس بهدفين مقابل هدف

تعليقات

مواد متعلقة

الفريق السخنيني يواصل تخبطه بخسارة جديدة
الفريق السخنيني يواصل تخبطه بخسارة جديدة

2018-01-29

مدرب ليفربول يطالب لاعبيه بالاستفاقة السريعة
مدرب ليفربول يطالب لاعبيه بالاستفاقة السريعة

2018-01-28

كين لن ينتقل إلى ريال مدريد لهذا السبب!
كين لن ينتقل إلى ريال مدريد لهذا السبب!

2018-01-28

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

2018-01-28
تسجيلات: زوجة نتنياهو انفجرت غضبا بوجه أحد المستشارين

تسجيلات: زوجة نتنياهو انفجرت غضبا بوجه أحد المستشارين

2018-01-28
الكنيست يصوت على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

الكنيست يصوت على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

2018-01-28
فيدرر يتوّج ببطولة أستراليا المفتوحة

فيدرر يتوّج ببطولة أستراليا المفتوحة

2018-01-28
حزب النور السلفي بمصر يعلن دعم السيسي للرئاسة

حزب النور السلفي بمصر يعلن دعم السيسي للرئاسة

2018-01-28