مفاجأة: نيمار يفصح عن مثله الأعلى!

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، أنه يحترم بشكل كبير البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، مشيرا إلى أنه يعتبره مثله الأعلى وأنه مرآته.

وقال نيمار في تصريحات لوسائل إعلام برازيلية إن "الدون" يتربع على القمة منذ 10 سنوات مثل زميله السابق في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتابع "الجميع يرغب في أن يصبح مثلهما" في عالم كرة القدم.

وحول المباراة المرتقبة أمام ريال مدريد، في ثمن نهائي دوري الأبطال، ذكر نيمار أن هذا الدور الإقصائي أمام الملكي يمثل فرصة من أجل إظهار من هو أفضل فريق في العالم.

وأكد النجم البرازيلي الذي يكمل الأسبوع المقبل عامه الـ26 أيضا أن الريال ليس فقط كريستيانو، مشيرا إلى وجود العديد من اللاعبين الكبار صفوفه.

وأوضح أنه من المهم بالنسبة لباريس سان جيرمان، التأهل إلى ربع نهائي التشامبيونز ليغ.

وقال نيمار إن هدفنا الأول الفوز بـ"الليغ آ" والكأس والتشامبيونزليغ، مضيفا أن الجوائز الفردية تأتي لاحقا.

ونفى المهاجم الدولي صحة ما جاء في تقرير صدر عبر صحيفة "ليكيب" الفرنسية حول شعوره بالندم بسبب القدوم إلى الدوري الفرنسي.

وقال نيمار إنه يشعر بالسعادة مع زملائه في باريس سان جيرمان، في ظل الأداء الذي يقدمه وبالأهداف التي يسجلها.

وحول علاقته بزميله في الفريق، الأوروغوياني إدينسون كافاني، ذكر أنه يأمل أن يواصل تسجيل مزيد من الأهداف بعدما أصبح الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بالتوقيع على هدفه رقم 157 مع الفريق الفرنسي.

وحول المشادات التي وقعت مع كافاني، بشأن من يقوم بتسديد ركلات الجزاء، قال إن المدرب اختاره للتصويب وينبغي عليه تحمل المسؤولية.

وأوضح النجم البرازيلي أنه جاء إلى فرنسا من أجل صنع تاريخ، والبحث عما هو أفضل بالنسبة له.

كما كذب أيضا صحة التقارير التي أشارت إلى إمكانية انضمامه إلى ريال مدريد، مشيرا إلى أنه سبق ونفى ذلك الأمر.

وانتقل نيمار إلى "حديقة الأمراء" الصيف الماضي قادما من برشلونة بصفقة تاريخية قدرت بـ222 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ اللعبة.