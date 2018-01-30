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إيكاردي يثير الجدل حول مصيره مع إنتر ميلان

تاريخ النشر: 30/01/2018 - 08:34

إيكاردي يثير الجدل حول مصيره مع إنتر ميلان
النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أثار اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، الجدل، بسبب صورة نشرها عبر حسابه في شبكة "إنستغرام" مساء أمس، الإثنين.

ونشر اللاعب الأرجنتيني الشاب صورة وعلق عليها "أن تنمو، يعني أنك تستطيع أن تقول وداعًا" وفي تعليقه على الصورة قال أيضًا "إلى اللقاء، إلى اللقاء".

وأثارت هذه الصورة الكثير من الجدل بين وسائل الإعلام، التي توقع بعضها أن يكون اللاعب يكتب رسائل الوداع قبل الرحيل عن إنتر ميلان.

يذكر أن زوجة اللاعب أعلنت عن تواجدها في العاصمة الإسبانية مدريد مؤخرًا "من أجل العمل فقط".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اللاعب الدولي الأرجنتيني بالانتقال لريال مدريد الإسباني في الآونة الأخيرة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ماورو إيكاردي
#إنتر ميلان
#ريال مدريد

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