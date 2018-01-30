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باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع بنزيمة

تاريخ النشر: 30/01/2018 - 09:03

باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع بنزيمة
النجم الفرنسي كريم بنزيمة (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أمس الإثنين، عن استهداف باريس سان جيرمان، للاعب ريال مدريد، في ظل أنباء عن رغبة الأخير، في ضم نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الفرنسي.

وقالت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، إن ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، يسعى للتعاقد مع كريم بنزيمة، الصيف المقبل، موضحةً أن اللاعب كان حلمًا للنادي الفرنسي، منذ عدة سنوات.

ويعاني بنزيمة من انخفاض في المستوى، خلال الموسم الحالي، كما يتعرض للكثير من الانتقادات، عبر وسائل الإعلام، ومن النقاد في عالم الكرة الإسبانية.

ويمتلك اللاعب عقدًا مع ريال مدريد، حتى عام 2021، بشرط جزائي يصل إلى 250 مليون يورو، لكن حالته الحالية، قد تجعله أول الراحلين عن الفريق، الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الممكن، عقد صفقة تبادلية بين الناديين، بحيث يحصل الفريق المدريدي على إدينسون كافاني، بينما ينتقل بنزيمة إلى باريس.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#باريس سان جيرمان
#كريم بنزيمة
#ريال مدريد
#إدينسون كافاني

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