زيدان يضع خطة لتخطي عقبة باريس سان جيرمان

لم يعد أمام ريال مدريد سوى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، لإنقاذ موسمه الحالي، وذلك بعد وداعه مؤخرا كأس الملك، وضياع حلم الفوز بالليغا عمليا.

وسيخوض الفريق الملكي مواجهة صعبة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الـ16 من التشامبيونزليغ بعد أسبوعين، يسبقها مباراتين ضد ليفانتي و ريال سوسيداد في الليجغ.

ووفقا لصحيفة "آس" فإن الفرنسي زين الدين الدين زيدان المدير الفني للميرنغي والمعد البدني للفريق أنطونيو بينتوس، وضعا خطة لتأهيل اللاعبين بدنيا وصفتها الصحيفة بأنها "برنامج مصغر مشابه لاستعدادات الفريق لموسم جديد".

وأشارت الصحيفة الى أن بينتوس وضع خطة بدنية لكل لاعب من لاعبي لوس بلانكوس طبقا لظروفهم المختلفة والأخذ في الاعتبار عدد الدقائق التي شارك فيها مع منتخب بلاده.

وفي هذا الصدد يتصدر لوكا مودريتش قائمة الأكثر مشاركة في الموسم الحالي برصيد 539 دقيقة.

ويخشى زيدان أن يدفع ثمن الإعداد البدني السيء وهو الأمر الذي تعرض بسببه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الأسبق للفريق لانتقادات لاذعة خلال فترته الأخيرة على ملعب برنابيو.

ويأمل زيزو أن تنجح مجددا خطته التي ساعدت الفريق الأبيض على التتويج بدوري أبطال أوروبا في آخر موسمين.