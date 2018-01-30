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صلاح ومحرز يتنافسان في استفتاء لأفضل لاعب أفريقي

تاريخ النشر: 30/01/2018 - 09:12

صلاح ومحرز يتنافسان في استفتاء لأفضل لاعب أفريقي
النجم المصري محمد صلاح (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

ضمت قائمة أفضل 3 لاعبين أفارقة في أوروبا، خلال كانون الثاني/يناير الجاري، نجمين عربيين، هما: الدولي المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول، ونظيره الجزائري، رياض محرز، نجم ليستر سيتي، إلى جانب المالي، موسى ماريغا، لاعب بورتو.

وأطلقت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، التي وضعت القائمة، استفتاءً على أفضل لاعب إفريقي في أوروبا، هذا الشهر، من بين الثلاثي المذكور، حتى الأحد المقبل.

وقاد صلاح ليفربول، هذا الشهر، لإلحاق أول هزيمة بمانشستر سيتي (4-3)، في هذه النسخة من البريميرليغ.

وأبرزت "فرانس فوتبول" أن تألق صلاح، جعله مرشحًا للانضمام إلى ريال مدريد، إلى جانب ترشيحه لاقتناص لقب، أفضل لاعب في البريميرليغ، هذا الموسم، في ظل تألقه مع الريدز، وتسجيله 18 هدفًا، حتى الآن.

أما رياض محرز فقد استعاد بريقه، هذا الشهر، حيث سجل هدفين، وقدم تمريرة حاسمة، خلال ثلاث مباريات لعبها.

ولا يزال النجم الجزائري، من أفضل اللاعبين في البريميرليغ، هذا الموسم، حيث سجل 8 أهداف، وصنع 7، خلال 23 مباراة.

وفيما يتعلق بماريغا، فقد سجل في الدوري البرتغالي، هذا الموسم، 15 هدفًا مع بورتو، ويعد من أفضل الأفارقة في أوروبا، كما يتصدر الاستفتاء حتى الآن.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#رياض محرز
#محمد صلاح
#موسى ماريغا
#فرانس فوتبول

صلاح ومحرز يتنافسان في استفتاء لأفضل لاعب أفريقي

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