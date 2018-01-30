غوارديولا يريد ضم محرز قبل إغلاق الميركاتو الشتوي

لا يزال نادي مانشستر سيتي، بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، يسعى لحسم صفقة جديدة، قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية، بعد إتمام ضم المدافع إيمريك لابورت من أتلتيك بيلباو.

وكشفت صحيفة "فرانس فوتبول" اهتمام النادي الإنجليزي بضم الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي، لدعم هجوم السيتزينز، قبل يوم واحد من غلق باب الانتقالات الشتوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مان سيتي تقدم بالفعل بعرض لإدارة ليستر سيتي للتخلي عن خدمات النجم الجزائري مقابل 68 مليون يورو.

وتأتي رغبة الفريق السماوي في التعاقد مع صاحب الـ26 عاما في ظل غياب ثنائي الهجوم البارز غابرييل جيسوس وليروي ساني بسبب الإصابة.

وتعرض جيسوس لإصابة قوية في الرباط الخارجي للركبة خلال مباراة كريستال بالاس الشهر الماضي، كما أصيب ساني في أربطة الكاحل أمام كارديف في كأس الاتحاد ومن المتوقع أن يغيب من 6 إلى 7 أسابيع.

وجذب محرز أنظار غوارديولا بتسجيله 9 أهداف وصناعة 9 آخرين خلال الموسم الحالي، كما سبق وأن حصل على جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ بالموسم قبل الماضي.