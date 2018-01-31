الجزائري محرز يطلب الرحيل إلى مانشستر سيتي

أبلغ الجناح الدولي الجزائري رياض محرز، رسميًا ناديه ليستر سيتي برغبته في الرحيل لصفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي اليوم، الأربعاء.

ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، طلب محرز (26 عاما) من مالكي "الثعالب" قبول العرض المقدم من مانشستر سيتي للحصول على خدماته.

وكان الفريق الذي يدربه الإسباني بيب غوارديولا قد أتم تعاقده مع المدافع الفرنسي إيمريك لابورت قادما من أتلتيك بيلباو الإسباني مقابل 57 مليون جنيه إسترليني.

كما قدم عرضا يتراوح بين 50 و55 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع محرز، على الرغم من ابتعاده عن الرقم الذي طلبته إدارة ليستر.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتقدم بها اللاعب الأفريقي بـ"طلب الانتقال"، وهو الأمر الذي يطبق فقط في إنجلترا حيث يتقدم اللاعب بطلب للرحيل عن ناديه، بعد أن تقدم بطلب مماثل بنهاية الموسم الماضي.

وتحولت أنظار متصدر البريمييرليغ للدولي الجزائري بعد تأكد غياب الجناح الألماني ليروي ساني نحو شهرين بسبب إصابته بتمزق في كاحل القدم خلال مباراة فريقه يوم الأحد الماضي أمام كارديف سيتي في كأس إنجلترا.

وانضم محرز، الذي سجل 8 أهداف هذا الموسم خلال 24 مباراة، لبطل الدوري الإنجليزي في موسم (2015-16) قادما من لو هافر الفرنسي مقابل 400 ألف جنيه إسترليني.