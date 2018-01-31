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رسميا: آرسنال يتعاقد مع أوباميانغ

تاريخ النشر: 31/01/2018 - 14:05

رسميا: آرسنال يتعاقد مع أوباميانغ
الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، تعاقده رسميًا، مع المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال آرسنال في بيان رسمي "أوباميانغ البالغ من العمر 28 عامًا انضم لنا قادمًا من بوروسيا دورتموند بعقد طويل الأجل مقابل رسوم قياسية".

وأضاف البيان "هذه صفقتنا الثانية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أوباميانغ هو واحد من أفضل المهاجمين على مستوى العالم".

وتابع "لقد سجل 98 هدفًا في 144 مباراة بالدوري الألماني مع دورتموند، وكان له يد في 172 هدفًا خلال 213 مباراة في جميع المسابقات مع ناديه السابق، وهو ما يعني هدف أو تمريرة حاسمة كل 96 دقيقة".

وكان آرسنال قد ضم هذا الشتاء صانع الألعاب الأرميني هنريك مخيتريان من مانشستر يونايتد، في صفقة تبادلية شهدت انتقال المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز لملعب أولد ترافورد.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#آرسنال
#بيير إيمريك أوباميانغ
#بوروسيا دورتموند

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