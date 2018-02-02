بايرن ميونخ يواجه أزمة قبل مواجهة ماينز

يواجه يوب هاينكس، المدير الفني لبايرن ميونخ، أزمة فنية قبل مباراة ماينز، يوم غد السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الألماني.

وأصبحت مشاركة دافيد ألابا، ظهير بايرن ميونخ أمام ماينز، محل شك، بعد شعوره ببعض الآلام خلال تدريبات الفريق البافاري، أمس الخميس.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية "ألابا اضطر للخروج من التدريبات بعد شعوره بالألم في منطقة الفخذ".

وأضافت الصحيفة "جيري هوفمان، أخصائي العلاج الطبيعي حاول حل المشكلة العضلية بعمل بعض تدريبات الإطالة للاعب، ولكن دون فائدة".

وتابعت "اضطر ألابا لمغادرة أرضية التدريبات، وبالتالي فإن مشاركته أمام ماينز، مشكوك فيها".

وأوضحت "موقف ساندرو فاغنر وأرتورو فيدال، غير واضح أيضًا إذ غاب الأول عن تدريبات الخميس بسبب كدمة في الكاحل، فيما عانى الثاني من مشاكل في الجهاز الهضمي".

وأتمت "سفين أولريتش سيكون جاهز تمامًا للمباراة، إذ لم يعاني من أي مشاكل على مستوى الكوع الأيمن".