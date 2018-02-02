  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

بايرن ميونخ يواجه أزمة قبل مواجهة ماينز

تاريخ النشر: 02/02/2018 - 08:57

بايرن ميونخ يواجه أزمة قبل مواجهة ماينز
(أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يواجه يوب هاينكس، المدير الفني لبايرن ميونخ، أزمة فنية قبل مباراة ماينز، يوم غد السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الألماني.

وأصبحت مشاركة دافيد ألابا، ظهير بايرن ميونخ أمام ماينز، محل شك، بعد شعوره ببعض الآلام خلال تدريبات الفريق البافاري، أمس الخميس.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية "ألابا اضطر للخروج من التدريبات بعد شعوره بالألم في منطقة الفخذ".

وأضافت الصحيفة "جيري هوفمان، أخصائي العلاج الطبيعي حاول حل المشكلة العضلية بعمل بعض تدريبات الإطالة للاعب، ولكن دون فائدة".

وتابعت "اضطر ألابا لمغادرة أرضية التدريبات، وبالتالي فإن مشاركته أمام ماينز، مشكوك فيها".

وأوضحت "موقف ساندرو فاغنر وأرتورو فيدال، غير واضح أيضًا إذ غاب الأول عن تدريبات الخميس بسبب كدمة في الكاحل، فيما عانى الثاني من مشاكل في الجهاز الهضمي".

وأتمت "سفين أولريتش سيكون جاهز تمامًا للمباراة، إذ لم يعاني من أي مشاكل على مستوى الكوع الأيمن".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#يوب هاينكس
#بايرن ميونخ
#دافيد ألابا
#ماينز
#الدوري الألماني

تعليقات

مواد متعلقة

فالفيردي: مباراة الإياب أمام فالنسيا ستكون معقدة
فالفيردي: مباراة الإياب أمام فالنسيا ستكون معقدة

2018-02-02

هاينكس يحسم مصيره مع بايرن ميونخ
هاينكس يحسم مصيره مع بايرن ميونخ

2018-02-02

مانشستر يونايتد يحدد خليفة مورينيو
مانشستر يونايتد يحدد خليفة مورينيو

2018-02-02

الأكثر قراءة

غزة: مصرع 7 في انهيار منزل إثر انفجار أسطوانة غاز

غزة: مصرع 7 في انهيار منزل إثر انفجار أسطوانة غاز

2018-02-01

"القانون البولندي بصقة بوجه إسرائيل ورئيس حكومتها"

2018-02-01
استحقاق التناوب: العطاونة يعلن تقديم استقالته الأسبوع المقبل

استحقاق التناوب: العطاونة يعلن تقديم استقالته الأسبوع المقبل

2018-02-01
ترامب يدرس إعلان

ترامب يدرس إعلان "صفقة القرن" رغم القطيعة مع الفلسطينيين

2018-02-01
مقتل شاب وإصابة شرطيين خلال اشتباك مع أمن السلطة بنابلس

مقتل شاب وإصابة شرطيين خلال اشتباك مع أمن السلطة بنابلس

2018-02-01