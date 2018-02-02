زيدان: لقب الليغا لم يحسم بعد

دافع زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن قرار ناديه، بعدم التعاقد مع أي لاعبين جدد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وقال المدرب، إن لديه "ثقة عمياء" في فريقه، فيما يسعى لتقليل الفارق الكبير (19 نقطة)، الذي يفصله عن غريمه التقليدي، برشلونة، متصدر الليغا.

وتحدثت وسائل إعلام إسبانية، عن احتمال تعاقد ريال مدريد، مع حارس مرمى أتلتيك بيلباو، كيبا أريزابالاجا، خلال فترة الانتقالات الأخيرة.

لكن زيدان قال، خلال كانون الثاني/يناير الماضي، إنه لا يرغب في أي تعاقدات جديدة، لأنه يثق في قدرات تشكيلته، التي أصبحت أول فريق يحرز لقب دوري أبطال أوروبا، مرتين متتاليتين، في الموسم الماضي.

وقال زيدان، في مؤتمر صحفي "نحن فريق واحد، حتى إن كانت الظروف صعبة.. دائما كنت أرى لاعبي فريقي، في كامل تركيزهم، خلال الأوقات الصعبة".

وأضاف المدرب الفرنسي "لدي ثقة في تشكيلتي.. لدي ثقة عمياء فيهم، هذا هو كل شيء، هكذا أتعامل مع الأمور".

وتعرض ريال مدريد لضغوط، من أجل التعاقد مع لاعبين جدد، في ظل تراجعه على المستوى المحلي، بعد تعثره في الدفاع عن لقب الدوري، وخروجه من كأس ملك إسبانيا، على يد ليغانيس، وقبل مواجهته في دور الـ16، من دوري أبطال أوروبا، مع باريس سان جيرمان، في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وربما يعتمد مستقبل زيدان، على المدى الطويل، على النجاح في البطولات الأوروبية، لكنه رغم ذلك، يؤكد أنه يركز على المهام القريبة، بينما يستعد لمواجهة ليفانتي في الدوري، غدا السبت.

وقال زيدان "لا أهتم بما سيحدث في الموسم المقبل.. أنا أهتم بما هو هنا الآن، وأعد فريقي لمباريات الدوري، أنتم تتحدثون وكأن لقب الدوري الإسباني قد حسم، لكني لا أعتقد ذلك، ولا يمكن التكهن بما يحدث في كرة القدم، وسنسعى للفوز بجميع المباريات التالية".

وأردف "بالنسبة لدوري أبطال أوروبا، فنحن جاهزون للمهمة، بعد فوزنا بالكثير من المباريات في البطولة.. وسنبذل قصارى جهدنا، للفوز بالمباراة المقبلة في هذه المنافسة".