مانشستر يونايتد يحدد خليفة مورينيو

جدد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عقده حتى عام 2020، لكن هذا التمديد لم يمنع الشياطين الحمر، من إلقاء نظرة حول مستقبل الفريق الإنجليزي.

وذكرت صحيفة مانشستر إيفننغ نيوز، أن النادي الإنجليزي ألقى نظرة حول المدربين، الذين يمكنهم تولي تدريب الفريق مستقبلًا، خلفًا لجوزيه مورينيو.

وأوضحت الصحيفة، أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، هو الخيار الأول لنادي مانشستر يونايتد، لخلافة مورينيو في مقاعد بدلاء أولد ترافورد في المستقبل.

ونوهت الصحيفة، أن مورينيو لم يُعرف عنه البقاء طويلًا في الأندية التي يدربها، فهو عادة ما يظل 3 سنوات مع أي فريق قبل الرحيل عنه، كما حدث مع ريال مدريد.

وتحفز مانشستر يونايتد للتعاقد مع بوكيتينو مستقبلًا، بعد المباراة التي قدمها السبيرز، الأربعاء، في ملعب ويمبلي، حيث فاز توتنهام على الشياطين الحمر بثنائية نظيفة.

وأكدت الصحيفة أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي لا يعمل منذ رحيله عن بايرن ميونخ، ومواطنه ماسيمليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، ضمن المرشحين لخلافة مورينيو.