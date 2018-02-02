نيمار: أسعى لدخول تاريخ باريس سان جيرمان

وجه نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، رسائل اطمئنان لناديه الفرنسي، في ظل ارتباط اسمه كثيرًا خلال الفترة الأخيرة، بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال نيمار، عبر قناة ناديه "لم أتوقع تسجيل 26 هدفا في 24 مباراة بكل البطولات في موسمي الأول مع باريس سان جيرمان، أنا هنا لمساعدة الفريق، وبذل أقصى ما لدي يوميا وفي كل مواجهة".

وأضاف "لأول مرة أحقق هذا المعدل في مسيرتي، أتمنى مواصلة الأداء بقوة، والحفاظ على هذا المعدل من تسجيل الأهداف، هذه مجرد بداية".

وتابع "لا أسعى لأكون نجم الفريق أو أكثر لاعب يسجل ويصنع الأهداف، خاصة أن سان جيرمان يضم لاعبين آخرين بنفس الجودة مثل كافاني ومبابي ودي ماريا، فهم لديهم نفس الرغبة في الفوز وتسجيل الأهداف".

وواصل نيمار "هجوم سان جيرمان يسير على الطريق الصحيح، نعم لدينا هجوم سريع جدا ولكن نحتاج لوقت لنتفاهم سويا، وأتواصل مع رفاقي بلغة كرة القدم، فهي لغة الأذكياء داخل الملعب".

وأردف "سعيد بالحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، ولكن كرة القدم ليست لعبة فردية، بل ما تحقق بفضل مجهود رفاقي، أشكرهم على مساعدتي، فهم يستحقون التكريم والإشادة".

وقال النجم البرازيلي "أنا هنا من أجل صناعة التاريخ، لقد سجلت الهدف رقم 2000 لباريس سان جيرمان في مباراة مونبلييه، أسعى لدخول تاريخ هذا النادي، ومساعدة الفريق على التطور".

وختم نيمار حديثه بقوله "فخور أيضًا بالحصول على جائزة أفضل لاعب برازيلي في أوروبا للمرة الثالثة، لأن الأندية الأوروبية عامرة بنجوم السامبا".