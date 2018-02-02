هاينكس يحسم مصيره مع بايرن ميونخ

أكد يوب هاينكس، المدير الفني لبايرن ميونخ، اليوم الجمعة، إصراره على الرحيل عن الفريق، بعد انتهاء عقده، الصيف المقبل.

ويحل بايرن ميونخ ضيفا على ماينز، غدًا السبت، في ملعب "أوبيل أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من البوندسليغا.

وقال هاينكس، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "أعلم بماذا تفكر الإدارة حول مستقبلي، لكن الأمور لم تتغير، وأنا ما زلت عند كلمتي".

وأضاف صاحب الـ72 عامًا "ألتقي مع رومينيغه وهونيس بشكل منتظم، لكني أعتقد أن المشجعين، لا يريدون أن يواجهوا المزيد، حول هذا الموضوع بعد الآن، فلندع تلك القضية".

وعن لاعبيه المصابين، قال "ساندرو فاغنر سيواصل التدريبات، اليوم، بشكل كامل، وسيسافر مع الفريق، بينما عانى دافيد ألابا من بعض المشاكل، أمس، في منطقة الحوض، لذا علينا أن ننتظر ونرى".

وأردف "أرتورو فيدال؟ لا يمكنه اللعب ضد ماينز، بسبب التهاب في المعدة".

وواصل "تياغو يشعر بتحسن، وبرنامج إعادة التأهيل جرى على نحو جيد، لكن لا ينبغي لنا التسرع في عودته، سوف ننتظر لأسبوعين أو ثلاثة، ثم سنرى.. إنه لاعب رائع، ومهم جدًا للفريق".

وحول مواجهة ماينز، قال هاينكس "أتوقع أن نواجه فريقًا قويًا، تدربنا بشكل جيد هذا الأسبوع، علينا أن نتابع انتصاراتنا".

وأضاف "علينا أن نحلل، لماذا تلقينا أهدافًا كثيرة، في المباريات الماضية، ربما بسبب المداورة، لكن من واجباتي أن أستخدم جميع اللاعبين، وأنا أدفع بأقوى فريق في كل مباراة".

وبخصوص رحيل أوباميانغ إلى آرسنال، رد بقوله "دورتموند لن يعجبهم أن أعلق، لكوني مدربًا لبايرن، لكن من الجيد بقاء اللاعبين المميزين في البوندسليغا، هذا جيد للجماهير وللبث التلفزيوني، فبقاء النجوم سيبقي الدوري جذابًا".

وعن نيكو كوفاتش، مدرب آينتراخت فرانكفورت، أجاب "أنا مدرب بايرن، ولست محللًا تلفزيونيًا، لأعطي رأيي في الفرق الأخرى".