برشلونة يضع خطة لتجهيز ديمبلي لمواجهة تشيلسي

يضع فريق برشلونة الإسباني، خطة مُحكمة من أجل تجهيز أحد أسلحته الهجومية للمشاركة، في لقاء تشيلسي الإنجليزي، بذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا خلال شهر شباط/فبراير الجاري.

وبحسب ما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن أولوية الجهاز الطبي في برشلونة، تجهيز الفرنسي عثمان ديمبلي لمواجهة البلوز بنسبة 100%.

وأضافت الصحيفة أن الخطوة الأولى في خطة برشلونة بعودة ديمبلي للتدريبات الجماعية مع برشلونة، يوم غد الإثنين قبل 3 أسابيع من موقعة تشيلسي.

وتعرض ديمبلي لإصابة قوية في بداية الموسم الجاري بتمزق عضلي، غاب على إثرها 3 أشهر.

وكشفت الصحيفة عن نية الجهاز الفني لبرشلونة، بالدفع بعثمان خلال لقاء خيتافي في ملعب "كامب نو" 11 شباط/فبراير الجاري لمدة دقائق، وبعدها بأكثر من أسبوع سيزيد الفرنسي العمل واللعب لدقائق أكثر أمام إيبار يوم 17، ليصبح جاهزًا للقاء تشيلسي بنسبة 100%، والمقرر لها 20 من الشهر الجاري بملعب "ستامفورد بريدج" .

وأبرزت الصحيفة في نهاية تقريرها، أن إرنستو فالفيردي، مدرب البارسا لا يضع ديمبلي في التشكيل الأساسي، ولكنه سيدفع به عند الحاجة في اللقاء.

وكان ديمبلي قد انضم لبرشلونة في الصيف الماضي، قادمًا من بوروسيا دورتموند مقابل 105 مليون يورو.