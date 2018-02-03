دي خيا يحدد وجهته المقبلة

كشفت تقارير صحفية، أن ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد أخبر رفاقه في المنتخب الإسباني، بنيته الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.

وأكد دي خيا، أنه يستعد للرحيل إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال الصحفي الشهير، والمحلل بشبكة سكاي سبورت، غييم بالاغي "من المؤكد أن ريال مدريد قد حدد دي خيا أو تيبو كورتوا كهدف للفريق الملكي في الموسم المقبل".

وتابع بالاغي "أعتقد أن قدوم كورتوا حارس تشيلسي، أمر سهل لريال مدريد".

وأضاف "في الواقع دي خيا قال لرفاقه إنه ذاهب إلى ريال مدريد، ولكن كما رأينا في العامين الماضيين، الأمر ليس سهلًا كما يبدو".

وختم بالاغي حديثه بقوله "سيكون كورتوا سعيدًا بالذهاب إلى مدريد، علمًا بأنه محل اهتمام باريس سان جيرمان، لذلك علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث".