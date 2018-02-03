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ريال مدريد يتحرك للاحتفاظ بكريستيانو رونالدو

تاريخ النشر: 03/02/2018 - 14:10

ريال مدريد يتحرك للاحتفاظ بكريستيانو رونالدو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن تحرك ريال مدريد، للإبقاء على نجمه كريستيانو رونالدو، الذي ربطته تقارير عديدة بالرحيل عن النادي الصيف المقبل.

ويُخطط ريال مدريد، لزيادة راتب رونالدو، في تموز/يوليو المقبل 9 ملايين يورو، ليصبح 30 مليون يورو في السنة الواحدة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد سيرفع من راتب البرتغالي بالرقم المذكور سلفا، الذي يعني اقترابه من راتب البرازيلي نيمار دا سيلفا، مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويتقاضى نيمار 38 مليون يورو سنويًا مع باريس سان جيرمان، بحسب الصحافة الفرنسية، والإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رفع ريال مدريد، لراتب البرتغالي يعني استمراره رفقة الفريق الملكي بالموسم المقبل.

كانت تقارير، ذكرت في الأسابيع الماضية رغبة كريستيانو، في الرحيل عن ريال مدريد الصيف المقبل، بسبب عدم وفاء فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي بوعده له بعد تتويج الملكي، بدوري الأبطال، برفع راتبه السنوي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ريال مدريد
#كريستيانو رونالدو

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