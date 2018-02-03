غوارديولا: لم ينته الدوري بعد وأمامنا مباريات صعبة

رفض الإسباني بيب غوارديولا، الحديث عن انتهاء المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتفوق فريقه على أقرب ملاحقيه بفارق 15 نقطة، مع بقاء 13 جولة من المسابقة.

وقال غوارديولا في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "لم ينته الدوري بعد، ما زال هناك 13 جولة، لدينا مباريات صعبة للغاية".

وحول سوق الانتقالات وفشله في التعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز، من ليستر سيتي، قال "أنا سعيد، انضم لنا إيميريك لابورت، ولم نتمكن من ضم محرز، لكنني سعيد".

وعن إصابات الفريق في الوقت الراهن، تابع "غابرييل خيسوس ربما لديه 4 أو 5 أسابيع خارج الفريق، ميندي أفضل بكثير في الوقت الراهن، كان في نيويورك، ربما في آذار/مارس سيكون قادرًا على التدرب معنا مرة أخرى".

وحول صعوبة سوق الانتقالات، أردف "لقد تحدثت عن ذلك في أكثر من مناسبة سابقًا، الآن دعونا نركز على لعب كرة القدم فقط".

وتحدث غوارديولا عن منافسه المقبل، بيرنلي، قائلا "في العام الماضي فزنا هناك ولكن ملعبهم كان واحدًا من أصعب الملاعب، لعبنا مباراة صعبة جدًا، علينا تجنب الأخطاء والسيطرة على المباراة، إنه من أقوى الفرق في الدوري على أرضه، ويضغط كثيرًا خاصة في الزوايا".

وعن الوافد الجديد جاك هاريسون، والذي تمت إعارته، اختتم حديثه بقول "الآن هو خارج الفريق على سبيل الإعارة، سنرى ذلك في بداية الموسم لأنه سيكون هناك العديد من اللاعبين الذين سيلعبون كأس العالم ويصلون في وقت لاحق".