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مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على إيكاردي

تاريخ النشر: 03/02/2018 - 14:08

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على إيكاردي
النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية، أن فريق إنجليزي كبير، يستعد لمنافسة ريال مدريد الإسباني، للحصول على خدمات ماورو إيكاردي، نجم إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت عدة تقارير قد ربطت المهاجم الأرجنتيني بالانضمام لريال مدريد الصيف المقبل، حيث يبحث الفريق الملكي عن بديل للفرنسي كريم بنزيمة، الذي تعرض لانتقادات لاذعة بسبب تراجع مستواه هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة "كوريري ديلو سبورت"، فإن مانشستر يونايتد يهتم أيضًا بضم إيكاردي، حيث يبحث المدرب جوزيه مورينيو، عن بديل للمخضرم زلاتان ابراهيموفيتش، المتوقع رحيله قريبا عن الفريق الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليونايتد قد تكون له الأفضلية في ضم إيكاردي، إذا قام اللاعب بتعيين مينو رايولا، وكيلا جديدا له، حيث من المعروف أن الأخير علاقته ممتازة بإدارة الشياطين الحمر، وهو الوكيل الحالي لبول بوغبا وإبراهيموفيتش.

من ناحية أخرى، يقال إن إنتر ميلان قد حدد الشاب الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، نجم نادي راسينغ، كبديل للتعاقد معه، في حال رحيل إيكاردي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مانشستر يونايتد
#ماورو إيكاردي
#إنتر ميلان
#ريال مدريد

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