إنتر ميلان يقع بفخ التعادل أمام كروتوني

جرت مساء، السبت، مباراة الإياب بين فريقي إنتر ميلان وكروتوني على ملعب الأول "جوزيبي مياتزا"، والتي أسفرت عن تعادلهما إيجابيًا بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ23 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز "النيراتزوري" بنتيجة هدفين نظيفين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بهدف أحرزه اللاعب إيدير مارتينز في الدقيقة 23، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 60 أدرك اللاعب أندريا باربيريس هدف التعادل لصالح كروتوني.

وبهذا التعادل رفع إنتر ميلان رصيده من النقاط إلى 45 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، فيما أصبح برصيد كروتوني 20 نقطة وهو يحتل المركز السابع عشر.