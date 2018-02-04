  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

بيكيه ينقذ برشلونة من الخسارة في الديربي

تاريخ النشر: 04/02/2018 - 19:24

بيكيه ينقذ برشلونة من الخسارة في الديربي
صور من المباراة (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

جرت مساء اليوم، الأحد، مباراة الديربي والإياب بين فريقي إسبانيول وبرشلونة على ملعب الأول "باور 8"، والتي أسفرت عن تعادلهما إيجابيًا بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز برشلونة بخمسة أهداف دون مقابل لإسبانيول.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 66 افتتح إسبانيول باب التسجيل بواسطة لاعبه جيرارد مورينو بالاغيرو، ثم في الدقيقة 82 أدرك اللاعب جيرارد بيكيه هدف التعادل لصالح برشلونة.

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 58 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، فيما أصبح برصيد إسبانيول 25 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#برشلونة
#إسبانيول
#جيرارد بيكيه
#الدوري الإسباني
#ديربي

بيكيه ينقذ برشلونة من الخسارة في الديربي

بيكيه ينقذ برشلونة من الخسارة في الديربي

بيكيه ينقذ برشلونة من الخسارة في الديربي

تعليقات

مواد متعلقة

قدم: 4 أرقام للمصري صلاح بعد ثنائيته في شباك توتنهام
قدم: 4 أرقام للمصري صلاح بعد ثنائيته في شباك توتنهام

2018-02-04

يوفنتوس يقسو على ساسولو بسباعية نظيفة
يوفنتوس يقسو على ساسولو بسباعية نظيفة

2018-02-04

سبع يشيد بالموهبة الجديدة وأداء فريقه بعد الفوز
سبع يشيد بالموهبة الجديدة وأداء فريقه بعد الفوز

2018-02-04

الأكثر قراءة

الناصرة: سطو مسلح على تاجر سجائر

الناصرة: سطو مسلح على تاجر سجائر

2018-02-04
أحد أفراد العائلة الحاكمة بالبحرين بتل أبيب ويُستقبل بالكنيست

أحد أفراد العائلة الحاكمة بالبحرين بتل أبيب ويُستقبل بالكنيست

2018-02-04
حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

2018-02-04
نتنياهو يدعو

نتنياهو يدعو "للتهدئة" ووزراؤه يقرعون طبول الحرب على لبنان

2018-02-04
حيفا: تحذير من أي مساس بمقبرة القسام أو أي وقف ديني

حيفا: تحذير من أي مساس بمقبرة القسام أو أي وقف ديني

2018-02-04