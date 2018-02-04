بيكيه ينقذ برشلونة من الخسارة في الديربي

جرت مساء اليوم، الأحد، مباراة الديربي والإياب بين فريقي إسبانيول وبرشلونة على ملعب الأول "باور 8"، والتي أسفرت عن تعادلهما إيجابيًا بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز برشلونة بخمسة أهداف دون مقابل لإسبانيول.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 66 افتتح إسبانيول باب التسجيل بواسطة لاعبه جيرارد مورينو بالاغيرو، ثم في الدقيقة 82 أدرك اللاعب جيرارد بيكيه هدف التعادل لصالح برشلونة.

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 58 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، فيما أصبح برصيد إسبانيول 25 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر.