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زيدان يعقب بعد التعادل أمام ليفانتي

تاريخ النشر: 04/02/2018 - 09:13

زيدان يعقب بعد التعادل أمام ليفانتي
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن أكثر ما يزعجه بعد التعادل أمام ليفانتي 2-2 في الدوري الإسباني، كما أوضح سبب تبديل البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة.

وقال زيدان في حديث نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية "الهدف الثاني كان مفتاح المباراة، سيطرنا على اللقاء خاصة في الشوط الأول، دخلنا بشكل جيد، إنه أمر صعب، لقد فقدنا نقطتين".

وأضاف "ما حدث بالأمس يعني أننا نعمل بشكل جيد، كان يمكن أن نتجنب الهدف الثاني وهذا ما يزعجني، كان لديهم القليل من الفرص وسجلوا هدفين".

وعن تغيير البرتغالي كريستيانو رونالدو قال "لقد غيرته لأني أردت أن أضع لاعبًا في الوسط، لأضيف المزيد من القوة في منتصف الميدان".

ولم يغير التعثر الجديد وجهة نظر زيدان بشأن المنافسة على لقب الدوري، حيث أوضح "سنرى، دائمًا سأقول إن الدوري لا يمكن الحكم عليه لأن هناك الكثير من النقاط، لقد أردنا الحصول على الفوز الثالث على التوالي".

وتابع "لست قلقًا، لكني أشعر بالاشمئزاز من النتيجة فقط، كانت النتيجة في صالحنا ولم نحصل على الفوز في النهاية، الآن هنا لقاء الأسبوع المقبل، ثم مباراة دوري الأبطال".

واختتم حديثه عن مستقبله وقال "سأفكر في المباراة المقبلة ولا شيء آخر".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#زين الدين زيدان
#ريال مدريد
#ليفانتي

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