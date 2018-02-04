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مدرب إنتر ميلان ينتقد لاعبيه بعد التعادل

تاريخ النشر: 04/02/2018 - 09:18

مدرب إنتر ميلان ينتقد لاعبيه بعد التعادل
المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

انتقد لوتشيانو سباليتي، مدرب إنتر ميلان، لاعبيه، عقب التعادل 1-1، أمس السبت، مع ضيفه كروتوني، في الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.

وقال سباليتي، في تصريحات لشبكة "بريميوم سبورت" الإيطالية "أشعر ببعض القلق، لأن الفريق لم يظهر أي ردة فعل كبيرة، بعد تعادل كروتوني".

وأردف "اللاعبون يتدربون بصورة جيدة، لكنهم يفتقدون للطموح والوضوح الذي نريده.. فعندما يخطئ لاعب في أمر ما، يصيبه الإحباط".

وتابع المدرب "هذا يعني أن لدينا شخصية ضعيفة، وشعور بالخوف بسبب ما حدث في الماضي، لكن علينا أن نعرف، أنه ليس لدينا أي حل آخر، سوى العمل".

وأضاف سباليتي "نحن بحاجة لأن نلتزم الهدوء، لأننا نمر بمرحلة صعبة.. نحن لم نخسر أي شيء بعد، علينا أن نكون أكثر منطقية وعقلانية، وأن نساعد اللاعبين على العودة للمسار الصحيح".

يُذكر أن هذا التعادل الخامس على التوالي، لإنتر ميلان في الدوري الإيطالي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#لوتشيانو سباليتي
#إنتر ميلان
#كروتوني

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