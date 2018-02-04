  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

يوفنتوس يقسو على ساسولو بسباعية نظيفة

تاريخ النشر: 04/02/2018 - 19:31

يوفنتوس يقسو على ساسولو بسباعية نظيفة
صور من المباراة (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

جرت مساء اليوم، الأحد، مباراة الإياب بين فريقي يوفنتوس وساسولو على ملعب الأول "يوفنتوس آرينا"، والتي أسفرت عن فوز عريض للأول بسباعية نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ23 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز "السيدة العجوز" أيضًا بالنتيجة 3-1.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بأربعة أهداف أحرزها كل من اللاعبين أليكس ساندرو في الدقيقة التاسعة، سامي خضيرة في الدقائق 24 و27 وميرالم بيانيتش في الدقيقة 38.

وخلال أحداث الشوط الثاني تمكن اللاعب غونزالو هيغوين من إحراز 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 63 و74 و83.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 59 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد ساسولو عند 22 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر حاليا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#يوفنتوس
#ساسولو
#الدوري الإيطالي
#غونزالو هيغوين

يوفنتوس يقسو على ساسولو بسباعية نظيفة

يوفنتوس يقسو على ساسولو بسباعية نظيفة

يوفنتوس يقسو على ساسولو بسباعية نظيفة

تعليقات

مواد متعلقة

قدم: 4 أرقام للمصري صلاح بعد ثنائيته في شباك توتنهام
قدم: 4 أرقام للمصري صلاح بعد ثنائيته في شباك توتنهام

2018-02-04

بيكيه ينقذ برشلونة من الخسارة في الديربي
بيكيه ينقذ برشلونة من الخسارة في الديربي

2018-02-04

سبع يشيد بالموهبة الجديدة وأداء فريقه بعد الفوز
سبع يشيد بالموهبة الجديدة وأداء فريقه بعد الفوز

2018-02-04

الأكثر قراءة

الناصرة: سطو مسلح على تاجر سجائر

الناصرة: سطو مسلح على تاجر سجائر

2018-02-04
أحد أفراد العائلة الحاكمة بالبحرين بتل أبيب ويُستقبل بالكنيست

أحد أفراد العائلة الحاكمة بالبحرين بتل أبيب ويُستقبل بالكنيست

2018-02-04
حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

2018-02-04
نتنياهو يدعو

نتنياهو يدعو "للتهدئة" ووزراؤه يقرعون طبول الحرب على لبنان

2018-02-04
حيفا: تحذير من أي مساس بمقبرة القسام أو أي وقف ديني

حيفا: تحذير من أي مساس بمقبرة القسام أو أي وقف ديني

2018-02-04