يوفنتوس يقسو على ساسولو بسباعية نظيفة

جرت مساء اليوم، الأحد، مباراة الإياب بين فريقي يوفنتوس وساسولو على ملعب الأول "يوفنتوس آرينا"، والتي أسفرت عن فوز عريض للأول بسباعية نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ23 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز "السيدة العجوز" أيضًا بالنتيجة 3-1.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بأربعة أهداف أحرزها كل من اللاعبين أليكس ساندرو في الدقيقة التاسعة، سامي خضيرة في الدقائق 24 و27 وميرالم بيانيتش في الدقيقة 38.

وخلال أحداث الشوط الثاني تمكن اللاعب غونزالو هيغوين من إحراز 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 63 و74 و83.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 59 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد ساسولو عند 22 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر حاليا.