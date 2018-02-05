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برشلونة يقوم بخطوة مفاجئة بشأن نيمار

تاريخ النشر: 05/02/2018 - 14:07

برشلونة يقوم بخطوة مفاجئة بشأن نيمار
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

قام نادي برشلونة الإسباني، بخطوة مفاجئة تجاه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي رحل عن النادي الكاتالوني، الصيف الماضي، من أجل اللعب لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وقدم النادي الكاتالوني، عبر حسابه الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي "تويتر"، التهنئة للنجم نيمار بعيد ميلاده الـ26، اليوم الأحد.

ونشر حساب البلوغرانا، مقطع فيديو لأحد أهداف نيمار الجميلة في شباك إلتشي في موسم 2014ـ2015.

ويبدو الاحتفال بعيد ميلاد نيمار دا سيلفا، مفاجأة كبرى، في ظل العداوة الحالية بين اللاعب والفريق الكاتالوني.

ورحل نيمار لباريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة قياسية، بعدما دفع الشرط الجزائي في عقده، وقيمته 222 مليون يورو.

وتحرك نيمار، خلال الفترة الماضية، من أجل مقاضاة ناديه السابق برشلونة، للمطالبة بالحصول على مستحقاته العالقة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#برشلونة
#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان

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