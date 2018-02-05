مورينيو يتخذ قرارا جديدا بشأن الميركاتو الصيفي

بدأ البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الحديث عن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مورينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي إكسبريس، أنه لا ينوي التعاقد مع أي مهاجمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مورينيو "الهدف الآن أن نمتلك لاعبًا واحدًا فقط رقم 9، بصرف النظر عن زلاتان إبراهيموفيتش، ولننسى النجم السويدي في الوقت الحالي".

وأضاف "لدينا حاليًا أليكسيس سانشيز، روميلو لوكاكو، مارسيال وراشفورد الذي يمكنه اللعب على اليسار واليمين مثل النجم التشيلي".

وتابع "كل هؤلاء عدا لوكاكو، يمكنهم اللعب كمهاجم ثاني، لذلك هو أمر غير جيد بالنسبة للصحفيين، لأنهم يريدون عدة أشياء، للكتابة عنها خاصة في فصل الصيف".

واختتم "لا أريد لاعبين مهاجمين، لذلك لن نتحدث عن صفقات هجومية للفريق، علينا أن نحسن من ديناميكية وكفاءة الفريق، ليسجل اللاعب أكثر من هدفين في المباراة".

ولم ينضم لصفوف الشياطين الحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، سوى التشيلي أليكسيس سانشيز، قادمًا من آرسنال.