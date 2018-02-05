3 مرشحين لخلافة زيدان بقيادة ريال مدريد

يعيش المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أيامًا صعبة في ريال مدريد، الذي تراجع مستواه هذا الموسم بشكل كبير.

وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن ثلاثة مدربين يتنافسون لقيادة سفينة الريال، في حال رحيل زيدان خلال المرحلة المقبلة.

بعد إحراز نادي ريال مدريد في عام 2017 لقب دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس، توقع الكثير من المراقبين أن يستمر زين الدين زيدان في قيادة سفينة "المرينغي" لعدة سنوات، إذ استطاع المدرب الفرنسي في وقت وجيز أن يقدم اعتماده كواحد من أفضل المدربين في عالم كرة القدم.

لكن فريق ريال مدريد يقدم في هذا الموسم أداء بعيدًا كل البعد عن السنة الماضية، حيث كان "الأبيض الملكي" يحقق الانتصار تلو الآخر، ويحلق وحيدًا في سماء الكرة الإسبانية والأوروبية على حد سواء.

ويعيش مدرب الفريق زيدان تحت ضغط كبير، بعدما تقلصت بنسبة كبيرة فرصة الفريق في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، فضلا عن توديعه لكأس ملك إسبانيا أمام فريق ليغانيس في مفاجأة كبيرة، كما تنتظر زيدان مباراة فاصلة أمام العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن حبل الإقالة يقترب من رقبة زيدان، الذي يعي جيدًا أن جماهير النادي لن تقبل خروج ريال مدريد خاوي الوفاض هذا الموسم.

وفي هذا الصدد، أوضح موقع "سبورتس كيدا" أن هناك ثلاثة مدربين مرشحين، لخلافة زيدان في حال إقالته أو استقالته من تدريب "الأبيض الملكي".

الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو

ذكر الموقع أن مدرب توتنهام الإنجليزي ماوريسيو بوكيتينو قد يكون الشخص المفضل لقيادة سفينة ريال مدريد، فقد حقق المدرب الأرجنتيني إنجازات كبيرة مع ناديه الحالي، مضيفًا أن بوكيتينو يتميز بقدرته على اكتشاف المواهب، وإخراج أقصى ما لدى اللاعبين على المستطيل الأخضر، على غرار هداف الفريق هاري كين، الذي من المتوقع أن ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني.

وأضاف الموقع أن بوكيتينو أثبت علو كعبه بعدما هزم ريال مدريد في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وتعادل معه على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" قلعة الفريق المدريدي.

الألماني يواخيم لوف

بحسب نفس المصدر، يعد يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني من المرشحين للحلول محل زيدان، في حال الاستغناء عنه، حيث استطاع المدرب الألماني قيادة "المانشافت" للتتويج بكأس العالم سنة 2014، كما حقق كأس القارات بالاعتماد على تشكيلة يغيب عنها أغلب نجوم "الماكينة الألمانية".

بيّد أن الموقع يضيف أن قلة خبرة لوف في تدريب الأندية، قد تكون ربما النقطة السلبية الوحيدة في مسار لوف التدريبي المميز.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي

وأوضح موقع "سبورتس كيدا" أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قد يكون على أجندة رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز من أجل تولي مهمة الإشراف على تدريب النادي، الذي قاده سنة 2014 إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب جاره العنيد أتلتيكو مدريد.

وأردف أن الأيام المقبلة ستحدد بنسبة كبيرة إن كان الإيطالي أنشيلوتي سيقبل، في حال عُرض عليه، العودة مجدداً إلى نادٍ عاش معه أياما كروية مجيدة.